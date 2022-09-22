Акция компании ЛУНДА: до 30 сентября снижены цены на шаровые краны Броен и оборудование Clorius (19.09.2022)

В период с 20 по 30 сентября вы можете приобрести товары от ведущих мировых производителей с большими скидками:

стальные шаровые и балансировочные краны Броен, регулирующую арматуру Clorius. А если оформить заказ через Личный

кабинет, скидка будет ещё больше. Со всеми товарами, участвующими в акции «БАБЬЕ ЛЕТО» вы можете ознакомиться на

нашем сайте в соответствующем разделе. Обращаем внимание, количество товара ограничено, заказ нужно оформить и оплатить

строго в период действия акции.

Руководитель отдела маркетинга Ольга Антонова

https://lunda.ru/company/news/news/action_20_30_09_22/



