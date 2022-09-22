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Акция компании ЛУНДА: до 30 сентября снижены цены на шаровые краны Броен и оборудование Clorius (19.09.2022)

22 сентября, 2022 3
В период с 20 по 30 сентября вы можете приобрести товары от ведущих мировых производителей с большими скидками: 
стальные шаровые и балансировочные краны Броен, регулирующую арматуру Clorius. А если оформить заказ через Личный 
кабинет, скидка будет ещё больше. Со всеми товарами, участвующими в акции «БАБЬЕ ЛЕТО» вы можете ознакомиться на 
нашем сайте в соответствующем разделе. Обращаем внимание, количество товара ограничено, заказ нужно оформить и оплатить 
строго в период действия акции.
 Руководитель отдела маркетинга Ольга Антонова
https://lunda.ru/company/news/news/action_20_30_09_22/


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