В сентябре 2022 года ООО «УЗТПА» получило патент № 132897 на клиновую задвижку, которая обеспечивает простой, недорогой и надёжный способ зафиксировать несанкционированный отбор рабочей среды

Клиновая задвижка, изготовленная согласно новой технологии, обеспечивает простой, недорогой и надёжный способ
зафиксировать несанкционированный отбор рабочей среды, циркулирующей в технологическом трубопроводе, оснащённом
указанной задвижкой. Так любое, даже незначительное открытие задвижки, повлечёт за собой разрушение установленной в
отверстиях на штоке и верхней части корпуса пломбы, которое легко фиксируется визуально. УЗТПА выпускает задвижки с
обрезиненным клином для водоснабжения под собственной торговой маркой «Угреша». Сотни тысяч задвижек, произведенных
на Угрешском заводе трубопроводной арматуры, надежно работают на предприятиях ЖКХ более чем в 30 российских регионах,
включая Москву и Санкт-Петербург. За 10 лет непрерывного производства на предприятии накоплен значительный
профессиональный и научно-технический потенциал, который служит гарантией высокого качества трубопроводной арматуры.
Каждый образец продукции проходит обязательные испытания.
https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3189/