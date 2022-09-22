В сентябре 2022 года ООО «УЗТПА» получило патент № 132897 на клиновую задвижку, которая обеспечивает простой, недорогой и надёжный способ зафиксировать несанкционированный отбор рабочей среды

Клиновая задвижка, изготовленная согласно новой технологии, обеспечивает простой, недорогой и надёжный способ

зафиксировать несанкционированный отбор рабочей среды, циркулирующей в технологическом трубопроводе, оснащённом

указанной задвижкой. Так любое, даже незначительное открытие задвижки, повлечёт за собой разрушение установленной в

отверстиях на штоке и верхней части корпуса пломбы, которое легко фиксируется визуально. УЗТПА выпускает задвижки с

обрезиненным клином для водоснабжения под собственной торговой маркой «Угреша». Сотни тысяч задвижек, произведенных

на Угрешском заводе трубопроводной арматуры, надежно работают на предприятиях ЖКХ более чем в 30 российских регионах,

включая Москву и Санкт-Петербург. За 10 лет непрерывного производства на предприятии накоплен значительный

профессиональный и научно-технический потенциал, который служит гарантией высокого качества трубопроводной арматуры.

Каждый образец продукции проходит обязательные испытания.

https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3189/