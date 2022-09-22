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В сентябре 2022 года ООО «УЗТПА» получило патент № 132897 на клиновую задвижку, которая обеспечивает простой, недорогой и надёжный способ зафиксировать несанкционированный отбор рабочей среды

22 сентября, 2022 3
Клиновая задвижка, изготовленная согласно новой технологии, обеспечивает простой, недорогой и надёжный способ 
зафиксировать несанкционированный отбор рабочей среды, циркулирующей в технологическом трубопроводе, оснащённом 
указанной задвижкой. Так любое, даже незначительное открытие задвижки, повлечёт за собой разрушение установленной в 
отверстиях на штоке и верхней части корпуса пломбы, которое легко фиксируется визуально. УЗТПА выпускает задвижки с 
обрезиненным клином для водоснабжения под собственной торговой маркой «Угреша». Сотни тысяч задвижек, произведенных 
на Угрешском заводе трубопроводной арматуры, надежно работают на предприятиях ЖКХ более чем в 30 российских регионах, 
включая Москву и Санкт-Петербург. За 10 лет непрерывного производства на предприятии накоплен значительный 
профессиональный и научно-технический потенциал, который служит гарантией высокого качества трубопроводной арматуры. 
Каждый образец продукции проходит обязательные испытания.
https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3189/

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