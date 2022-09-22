Полезное для работников предприятий (21.09.2022)

Если в организацию пришло письмо из военкомата с требованием организовать явку работников, которые состоят в

запасе, вам нужно уведомить работников. Вы должны вручить повестку работнику под подпись не менее чем за три

дня до назначенной явки. Нарушение влечет административный штраф. В уведомлении пропишите причины, по

которым работник может пропустить явку в военкомат. Доказывать, что причина уважительная, ему придется с

помощью документов, например, листка нетрудоспособности. Кроме того, отвезите в военный комиссариат список

работников, которые подходят под критерии из запроса военкомата. Работодатель вправе бронировать граждан,

которые пребывают в запасе, чтобы обеспечить бесперебойную работу организации в случае мобилизации и в

военное время (ст. 23 Закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ). Чтобы организовать бронирование граждан, сначала узнайте,

должна ли ваша организация бронировать граждан. Такой информации в открытом доступе нет. При частичной

мобилизации действует тот же порядок, как при призыве работника на воинскую службу, говорят эксперты. Это

значит, что мобилизованного сотрудника нужно будет рассчитать и уволить. Однако эксперты замечают: смотрите в

повестки. Если там указано, что работника вызывают на военные сборы, увольнять работника нельзя. На время

сборов за специалистами сохраняют рабочее место и средний заработок. Если же сотрудника призывают на службу,

увольнение происходит по специальной статье п.1 ч.1 ст. 83 ТК. Источник: kdelo.ru

Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный не

годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссариатом либо иным органом,

осуществляющим воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета. Разряд в военном билете указан на

странице 11.

https://www.tek-all.ru/news/id9148-chastichnaya-mobilizatsiya-poleznoe-dlya-rabotnikov-predpriyatiy/