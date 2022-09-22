ЗАВОД МАРШАЛ: Шаровые краны для пара фланцевые 11с67п 5СФ и под приварку 11с67п 5СП по выгодным ценам

Рабочая среда: пар, теплосетевая вода по ГОСТ 34473, не содержащие механических примесей.

Фланцевые, полный проход , DN 10 – 200, PN 16, 25, 40

DN50 - 9 223,89 DN80 - 14 063,58 DN100 - 27 394,03 DN150 - 55 274,40 DN200 - 113 094,99

Под приварку, полный проход , DN 10 – 200, PN 16, 25, 40

DN50 - 8 765,19 DN80 - 13 361,91 DN100 - 26 026,99 DN150 - 55 274,40 DN200 - 113 094,99

Фланцевые, стандартный проход DN 65 – 200, PN 16, 25, 40

DN65/50 - 10 860,71 DN100/80 - 16 622,24 DN150/100 - 34 841,38 DN200/150 - 66 461,09

Под приварку, стандартный проход DN 65 – 200, PN 16, 25, 40

DN65/50 - 10 319,04 DN100/80 - 15 793,55 DN150/100 - 33 099,81 DN200/150 - 66 461,09

Шаровые краны для пара ТМ "Маршал": 50 типоразмеров от DN10 до DN200 дешевле импортных аналогов имеют Высший класс

герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Возможность ремонта и замены всех деталей крана, уплотнительных колец и прокладок без

замены всего крана Возможность восстановления герметичности без снятия крана с трубопровода Не требуют специального

обслуживания Монтаж в любом положении с потоком среды в любом направлении Длительный срок службы - не менее 30 лет

Большой рабочий ресурс - не менее 10 000 циклов Гарантия производителя

Справки: info@lztamarshal.ru или по телефону: +7 (495) 223-74-04.