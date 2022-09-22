Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ЗАВОД МАРШАЛ: Шаровые краны для пара фланцевые 11с67п 5СФ и под приварку 11с67п 5СП по выгодным ценам

22 сентября, 2022 3
Рабочая среда: пар, теплосетевая вода по ГОСТ 34473,  не содержащие механических примесей. 
Фланцевые,  полный проход , DN 10 – 200, PN 16, 25, 40 
DN50 - 9 223,89 DN80 - 14 063,58 DN100 - 27 394,03 DN150 - 55 274,40 DN200 - 113 094,99 
Под приварку, полный проход , DN 10 – 200, PN 16, 25, 40 
DN50 - 8 765,19 DN80 - 13 361,91 DN100 - 26 026,99 DN150 - 55 274,40 DN200 - 113 094,99 
Фланцевые, стандартный проход DN 65 – 200, PN 16, 25, 40 
DN65/50 - 10 860,71 DN100/80 - 16 622,24 DN150/100 - 34 841,38 DN200/150 - 66 461,09 
Под приварку, стандартный проход DN 65 – 200, PN 16, 25, 40 
DN65/50 - 10 319,04 DN100/80 - 15 793,55 DN150/100 - 33 099,81 DN200/150 - 66 461,09 
Шаровые краны для пара ТМ "Маршал": 50 типоразмеров от DN10 до DN200 дешевле импортных аналогов имеют  Высший класс 
герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Возможность ремонта и замены всех деталей крана, уплотнительных колец и прокладок без 
замены всего крана Возможность восстановления герметичности без снятия крана с трубопровода Не требуют специального 
обслуживания Монтаж в любом положении с потоком среды в любом направлении Длительный срок службы - не менее 30 лет 
Большой рабочий ресурс - не менее 10 000 циклов Гарантия производителя 
 Справки: info@lztamarshal.ru или по телефону: +7 (495) 223-74-04. 

← Вернуться