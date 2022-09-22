Перечень непрерывно действующих организаций (21.09.2022)

К непрерывно действующим относят те организации, приостановка деятельности которых невозможна по
производственно-техническим условиям (ч. 6 ст. 113 ТК).
Перечень непрерывно действующих организаций:
нефтеперерабатывающие организации;
металлургическое производство;
атомная промышленность;
целлюлозно-бумажное производство;
строительные организации, если приостановка их деятельности создает угрозу безопасности, здоровью и
жизни людей; организации, которые связаны с процессами непрерывного обслуживания населения:
отопление, электроснабжение, канализация, водопровод;
организации, которые эксплуатируют опасные производственные объекты;
интернет-провайдеров при круглосуточной работе;
организации, которые перепродают товары первой необходимости;
организации, которые предоставляют гостиничные услуги;
организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах, в том числе
организации, которые производят сельскохозяйственную продукцию всех видов, а также организации
сельскохозяйственного машиностроения;
организации, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая
почтовую связь;
организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе которые осуществляют деятельность по
строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.
Источник: kdelo.ru https://www.tek-all.ru/news/id9145-perechen-neprerivno-deystvuuschih-organizatsiy/