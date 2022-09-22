Перечень непрерывно действующих организаций (21.09.2022)

К непрерывно действующим относят те организации, приостановка деятельности которых невозможна по

производственно-техническим условиям (ч. 6 ст. 113 ТК).

Перечень непрерывно действующих организаций:

нефтеперерабатывающие организации;

металлургическое производство;

атомная промышленность;

целлюлозно-бумажное производство;

строительные организации, если приостановка их деятельности создает угрозу безопасности, здоровью и

жизни людей; организации, которые связаны с процессами непрерывного обслуживания населения:

отопление, электроснабжение, канализация, водопровод;

организации, которые эксплуатируют опасные производственные объекты;

интернет-провайдеров при круглосуточной работе;

организации, которые перепродают товары первой необходимости;

организации, которые предоставляют гостиничные услуги;

организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах, в том числе

организации, которые производят сельскохозяйственную продукцию всех видов, а также организации

сельскохозяйственного машиностроения;

организации, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая

почтовую связь;

организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе которые осуществляют деятельность по

строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.

Источник: kdelo.ru https://www.tek-all.ru/news/id9145-perechen-neprerivno-deystvuuschih-organizatsiy/



