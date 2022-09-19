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О специализированной кооперации российских предприятий по технологически сложным позициям, таким как криогенные уплотнения и криогенная шаровая запорная арматура (16.09.2022)

19 сентября, 2022 10
На совещании 15 сентября в рамках ПМГФ, посвященном потенциалу российских промышленных предприятий 
по обеспечению оборудованием и материалами проектов в области переработки и сжижения природного газа, 
выступил директор по газнефтехимии АО «Атомэнергомаш» Олег Шумаков. В своем докладе он, в частности, 
отметил: «АЭМ умеет изготавливать большой спектр оборудования заводов переработки и сжижения природного 
газа. Наши производственные мощности позволяют производить широкий спектр статического оборудования, 
реакторы, колонны, теплообменники массой до полутора тысячи тонн. Наши предприятия производят запорно-
регулирующую арматуру и детали трубопроводов. Мы готовы предлагать решения по водоподготовке на базе 
выпарных технологий. В Атомэнергомаше было создано подразделение криогенных технологий, в частности, 
высокопроизводительных криогенных насосов – их разработка и производство освоены входящим в дивизион 
ОКБМ «Африкантов». Особое внимание в докладе было обращено на необходимость специализированной 
кооперации с другими российскими предприятиями по технологически сложным позициям, таким как криогенные 
уплотнения и криогенная шаровая запорная арматура.  
На организованной в рамках ПМГФ корпоративной выставочной экспозиции ПAO «Газпром» 
«Импортозамещение в газовой отрасли» посетители ознакомились с макетом созданного в ОКБМ «Африкантов» 
погружного насоса ЭНК 1750/188 - первого крупнотоннажного криогенного насоса российского производства. 
Электронасос поставляется по стандарту ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009) / API 610 11 и обеспечивает высокие 
эксплуатационные показатели: назначенный ресурс без разборки и ремонта — 40 тыс. часов, срок службы — 
более 20 лет.
https://aem-group.ru/mediacenter/news/predstaviteli-atomenergomasha-soobshhili-o-gotovnosti-proizvodit-shirokij-spektr-oborudovaniya-dlya-gazovoj-otrasli.html


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