О специализированной кооперации российских предприятий по технологически сложным позициям, таким как криогенные уплотнения и криогенная шаровая запорная арматура (16.09.2022)

На совещании 15 сентября в рамках ПМГФ, посвященном потенциалу российских промышленных предприятий
по обеспечению оборудованием и материалами проектов в области переработки и сжижения природного газа,
выступил директор по газнефтехимии АО «Атомэнергомаш» Олег Шумаков. В своем докладе он, в частности,
отметил: «АЭМ умеет изготавливать большой спектр оборудования заводов переработки и сжижения природного
газа. Наши производственные мощности позволяют производить широкий спектр статического оборудования,
реакторы, колонны, теплообменники массой до полутора тысячи тонн. Наши предприятия производят запорно-
регулирующую арматуру и детали трубопроводов. Мы готовы предлагать решения по водоподготовке на базе
выпарных технологий. В Атомэнергомаше было создано подразделение криогенных технологий, в частности,
высокопроизводительных криогенных насосов – их разработка и производство освоены входящим в дивизион
ОКБМ «Африкантов». Особое внимание в докладе было обращено на необходимость специализированной
кооперации с другими российскими предприятиями по технологически сложным позициям, таким как криогенные
уплотнения и криогенная шаровая запорная арматура.
На организованной в рамках ПМГФ корпоративной выставочной экспозиции ПAO «Газпром»
«Импортозамещение в газовой отрасли» посетители ознакомились с макетом созданного в ОКБМ «Африкантов»
погружного насоса ЭНК 1750/188 - первого крупнотоннажного криогенного насоса российского производства.
Электронасос поставляется по стандарту ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009) / API 610 11 и обеспечивает высокие
эксплуатационные показатели: назначенный ресурс без разборки и ремонта — 40 тыс. часов, срок службы —
более 20 лет.
https://aem-group.ru/mediacenter/news/predstaviteli-atomenergomasha-soobshhili-o-gotovnosti-proizvodit-shirokij-spektr-oborudovaniya-dlya-gazovoj-otrasli.html