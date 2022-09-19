О специализированной кооперации российских предприятий по технологически сложным позициям, таким как криогенные уплотнения и криогенная шаровая запорная арматура (16.09.2022)

На совещании 15 сентября в рамках ПМГФ, посвященном потенциалу российских промышленных предприятий

по обеспечению оборудованием и материалами проектов в области переработки и сжижения природного газа,

выступил директор по газнефтехимии АО «Атомэнергомаш» Олег Шумаков. В своем докладе он, в частности,

отметил: «АЭМ умеет изготавливать большой спектр оборудования заводов переработки и сжижения природного

газа. Наши производственные мощности позволяют производить широкий спектр статического оборудования,

реакторы, колонны, теплообменники массой до полутора тысячи тонн. Наши предприятия производят запорно-

регулирующую арматуру и детали трубопроводов. Мы готовы предлагать решения по водоподготовке на базе

выпарных технологий. В Атомэнергомаше было создано подразделение криогенных технологий, в частности,

высокопроизводительных криогенных насосов – их разработка и производство освоены входящим в дивизион

ОКБМ «Африкантов». Особое внимание в докладе было обращено на необходимость специализированной

кооперации с другими российскими предприятиями по технологически сложным позициям, таким как криогенные

уплотнения и криогенная шаровая запорная арматура.

На организованной в рамках ПМГФ корпоративной выставочной экспозиции ПAO «Газпром»

«Импортозамещение в газовой отрасли» посетители ознакомились с макетом созданного в ОКБМ «Африкантов»

погружного насоса ЭНК 1750/188 - первого крупнотоннажного криогенного насоса российского производства.

Электронасос поставляется по стандарту ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009) / API 610 11 и обеспечивает высокие

эксплуатационные показатели: назначенный ресурс без разборки и ремонта — 40 тыс. часов, срок службы —

более 20 лет.

https://aem-group.ru/mediacenter/news/predstaviteli-atomenergomasha-soobshhili-o-gotovnosti-proizvodit-shirokij-spektr-oborudovaniya-dlya-gazovoj-otrasli.html



