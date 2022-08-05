АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 23.08.2022 года в 13.00 часов в очном порядке.

Инициатор созыва собрания – Совет директоров. Собрание проводится по месту нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 1/7. Начало регистрации участников собрания в 12.00 часов 23.08.2022 года. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», будет составлен на основании данных реестра держателей акций по состоянию на 18.08.2022 года. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение финансовой отчётности за 2021 год.

2) Выплата дивидендов по итогам 2021 года.

3) Избрание аудиторской компании, осуществляющей аудит Общества.

4) Заключение сделок гражданско-правового характера с ООО «Оул Консалтинг» и ООО «Московская торгово-промышленная компания».

В случае если первое собрание не состоится, повторное назначено на 24.08.2022 года, в то же время и по тому же адресу.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 1/7, либо получить информацию по телефону: 8 (7232)70-13-22.

https://www.ukaz.kz/news/ao-ust-kamenogorskiy-armaturnyy-zavod-izveshchaet-svoikh-aktsionerov-o-provedenii-godovogo-obshchego-07-22.html