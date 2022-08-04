КРЕПЕЖ: нет высокопрочных алюминиевых болтов, но прорабатываются вопросы использования фрикционных соединений элементов алюминиевых конструкций (03.08.2022)

Специалистами института строительства и архитектуры Московского государственного строительного университета проведены исследования несущей способности фрикционных соединений элементов алюминиевых конструкций. Результаты анализа показали невозможность совместного применения СП «Стальные конструкции» и СП «Алюминиевые конструкции» для расчёта фрикционных соединений алюминиевых конструкций. Была проведена серия экспериментов для определения коэффициентов трения по методике ГОСТ 27492 при различных способах обработки поверхностей. Также была проведена серия экспериментов для определения коэффициентов трения при растяжении фрикционных соединений. При рассмотрении итогов исследования было отмечено отсутствие высокопрочных а

http://www.fastinfo.ru/news1/prorabatyvayutsya_voprosy_ispol_zovaniya_frikcionnyh_soedinenij_elementov_alyuminievyh_konstrukcij/люминиевых болтов.