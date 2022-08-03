НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина создается новый участок порошковой окраски гальванического цеха, на котором будут красить корпуса новой продукции завода.

В связи с организацией на АПЗ производства нового оборудования «РЭКО» принято решение разместить здесь участок конвейерной порошковой окраски деталей электрокотлов и участок ручной порошковой окраски изделий теплотехники, выпуск которых запланирован на следующий год.

В феврале началась реконструкция корпуса. За этот период проведены колоссальные работы на площади почти 1000 кв.м. Усилен фундамент, утеплен фасад, заменены кровля, окна, все инженерные коммуникации – ливневая и промышленная канализация, отопление, освещение, силовые линии электропитания и распределительные щиты. Внутри стены и потолок выровнены и покрашены, смонтированы новые наливные полы, установлены автоматические ворота между участками и в тамбуре для заезда техники. В процессе ремонта бытовые помещения – раздевалки, душевые, а также административные – они будут на втором этаже. Производственная зона первого этажа разделена на две части. На первой, большей, разместится конвейерная линия подготовки поверхности деталей с последующей порошковой окраской. Договор на поставку нового оборудования уже заключен. На второй будет проходить ручная окраска. Для нее с НПЦ «Красное знамя» перевезены двухпостовая камера напыления порошковой краски и печь полимеризации. Монтаж оборудования ведут специалисты ОГМ.

Новая продукция АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – электрокотлы «РЭКО» – успешно реализуется через дилерскую сеть по России и странам ближнего зарубежья.

https://www.oaoapz.com/press/news/s-kolyes/, 2 августа