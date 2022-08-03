Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина создается новый участок порошковой окраски гальванического цеха, на котором будут красить корпуса новой продукции завода.

03 августа, 2022 19
В связи с организацией на АПЗ производства нового оборудования  «РЭКО» принято решение разместить здесь участок конвейерной порошковой окраски деталей электрокотлов и участок ручной порошковой окраски изделий теплотехники, выпуск которых запланирован на следующий год. 
В феврале началась реконструкция корпуса. За этот период проведены колоссальные работы на площади почти 1000 кв.м. Усилен фундамент, утеплен фасад, заменены кровля, окна, все инженерные коммуникации – ливневая и промышленная канализация, отопление, освещение, силовые линии электропитания и распределительные щиты. Внутри стены и потолок выровнены и покрашены, смонтированы новые наливные полы, установлены автоматические ворота между участками и в тамбуре для заезда техники. В процессе ремонта бытовые помещения – раздевалки, душевые, а также административные – они будут на втором этаже. Производственная зона первого этажа разделена на две части. На первой, большей, разместится конвейерная линия подготовки поверхности деталей с последующей порошковой окраской. Договор на поставку нового оборудования уже заключен. На второй будет проходить ручная окраска. Для нее с НПЦ «Красное знамя» перевезены двухпостовая камера напыления порошковой краски и печь полимеризации. Монтаж оборудования ведут специалисты ОГМ.
Новая продукция АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – электрокотлы «РЭКО» – успешно реализуется через дилерскую сеть по России и странам ближнего зарубежья.
https://www.oaoapz.com/press/news/s-kolyes/, 2 августа

← Вернуться