КАДРЫ. Объединенная металлургическая компания (входит АО БАЗ) повысила заработную плату сотрудникам своего завода в Альметьевске. Решение затронуло весь коллектив предприятия численностью более 500 человек

Повышение провели в два этапа. В итоге заработная плата каждого работника выросла в среднем на 18-20%. Также завод ОМК в Альметьевске расширил меры социальной поддержки трудовых коллективов. Более чем в три раза увеличил сумму полиса добровольного медицинского страхования. Теперь сотрудники предприятия могут пройти комплексное медицинское обследование в клиниках Татарстана за счет работодателя. Программа ДМС охватывает весь коллектив. Летом предприятие поддержало более 30 многодетных семей заводчан. Им вручили подарочные сертификаты на каждого ребенка для приобретения товаров для школы, книг, одежды, спортивного инвентаря и продуктов питания. Карты можно использовать в популярных сетевых и онлайн-магазинах. Более 50 заводчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили продуктовые наборы. Их приобрели волонтеры предприятия на средства гранта конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».

https://omk.ru/press/news/41977/, 1 августа



