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Новое оборудование от производства MV&F: газовые моноблоки высокого давления с Автономной Системой Телеметрии Давления (29 июля)

01 августа, 2022 19
Мы предлагаем усовершенствованные моноблоки для хранения газов высокого давления. Уникальность данного продукта заключается в оснащении Автономной Системой Телеметрии Давления. Эта система обеспечивает сбор данных о текущем давлении в моноблоке и передает информацию на облачное хранилище через встроенный GSM – модем. Система телеметрии также позволяет настроить отправку SMS оповещений на заданные телефоны о превышении/понижении давления. Моноблоки имеют новую улучшенную рамную конструкцию и строповочные устройства, которые позволяют осуществлять удобное сцепление с любой стороны, что позволяет устанавливать один моноблок на другой.
https://mvif.ru/
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