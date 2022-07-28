ЗЭО ЭНЕГОПОТОК (Саров, Нижегородская обл.): заводские будни 26-27 июля

Успешные приемочные испытания задвижки DN125

Задвижка DN125 из легированной стали успешно прошла приемочные испытания в НИЦ АЭС г. Кашира. Готовится работа по заседанию

комиссия для получения сертификата соответствия в области использования атомной энергии.

Завершены предварительные заводские испытания

На предприятии 20.07.2022 успешно завершены предварительные заводские испытания опытного образца Клапана Герметического DN 600.

Опытный образец готовится для отправки в НИЦ АЭС г. Кашира для рохождения приемочных испытаний. Также успешно выдержали

предварительные заводские испытания опытные образцы затвора обратного DN125 из нержавеющей стали и DN100 из углеродистой

стали. Опытные образцы затворов обратных также готовят для отправки в НИЦ АЭС г. Кашира для прохождения периодических испытаний.

http://zavodenergopotok.ru/news/zaversheny-predvaritelnye-zavodskie-ispytaniya.html