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ЗЭО ЭНЕГОПОТОК (Саров, Нижегородская обл.): заводские будни 26-27 июля

28 июля, 2022 11
Успешные приемочные испытания задвижки DN125
Задвижка DN125 из легированной стали успешно прошла приемочные испытания в НИЦ АЭС г. Кашира. Готовится работа по заседанию 
комиссия для получения сертификата соответствия в области использования атомной энергии.
Завершены предварительные заводские испытания
На предприятии 20.07.2022 успешно завершены предварительные заводские испытания опытного образца Клапана Герметического DN 600. 
Опытный образец готовится для отправки в НИЦ АЭС г. Кашира для рохождения приемочных испытаний. Также успешно выдержали 
предварительные заводские испытания опытные образцы затвора обратного DN125 из нержавеющей стали и DN100 из углеродистой 
стали. Опытные образцы затворов обратных также готовят для отправки в НИЦ АЭС г. Кашира для прохождения периодических испытаний.
http://zavodenergopotok.ru/news/zaversheny-predvaritelnye-zavodskie-ispytaniya.html

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