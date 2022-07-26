РАСЧЕТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ. Выпущена новая версия программы «ПАССАТ», содержащая ряд дополнительных расчетов, исправлений и возможностей

1. расчет элементов некруглого сечения (прямоугольные, овальные, скруглённые, с перегородками) по ASME VIII-1 App.13;
2. возможность моделирования и анализа каркасных крыш вертикальных резервуаров:
- разработан визуальный конструктор балочного каркаса;
- разработан алгоритм автоматической генерации балочно-оболочковой конечно-элементной модели резервуара, включающей каркас крыши, настил, опорные колонны, стенку с кольцами жесткости;
- разработан алгоритм автоматического нагружения конечно-элементной модели резервуара нагрузками от собственного веса элементов, снега, ветра, оборудова-ния, наружного и внутреннего давления, гидростатического давления, согласно рекомендациям СТО-СА-03-002-09 или API-650 (по выбору пользователя);
- разработан модуль экспорта конечно-элементной модели резервуара в програм-му ANSYS посредством формата APDL;
3. расчет сильфонного компенсатора по нормативам EN 13445-3, EN 14917;
4. расчет фланцевого соединения по EN 13445-3.
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