ПГ КОНАР и МИНПРОМТОРГ: насосы, задвижки для СПГ- направления и силовой крепеж (22 июля, в сокращении)

В Челябинскую область с рабочим визитом приехал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. В Минпромторге РФ Михаил Иванов курирует работу департамента станкостроения и машиностроения, в том числе и программу по производству оборудования для отрасли СПГ. Программа визита представителей Минпромторга РФ на Южный Урал включила посещение нескольких предприятий региона, большая часть рабочего графика была посвящена индустриальному парку «Станкомаш», где Промышленная группа КОНАР организовала полный цикл современного машиностроительного производства. «Станкомаш» – крупнейший в РФ частный индустриальный парк, созданный без государственных субсидий. Он стал первым зарегистрированным индустриальным парком в Челябинской области и пятым в реестре Минпромторга РФ.

С момента создания на территории «Станкомаша» произошли значительные изменения. К настоящему времени здесь действуют 11 компаний-резидентов, два из которых входят в систему обществ ПАО «Транснефть», а остальные – в Промышленную группу КОНАР. КОНАР имеет опыт и компетенции по разработке уникальных инженерных решений. Для гостей из Минпромторга РФ провели развернутую экскурсию по основным предприятиям с осмотром цеха горячештамповочных автоматов КОНАР, литейного завода «БВК», завода металлоконструкций «СПК-Чимолаи», механообрабатывающего и сборочного цеха КОНАР, научно-технического центра КОНАР, цеха никелирования, предприятий «Современные Кузнечные Технологии», «Транснефть Нефтяные Насосы» и «Русские Электрические Двигатели».

https://konar.ru/delegaciya-minpromtorga-rf-posetila-stankomash/