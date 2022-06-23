КАДРЫ. Благовещенский завод ОМК (БАЗ, производственный центр «ОМК Армсталь») поддержал проведение традиционного праздника «Сабантуй–2022» и сообщил об открытых вакансиях на заводе

В этом году на празднике, который знаменует окончание весенних полевых работ, гости имели возможность не только отдохнуть, принять участие в игровой программе, но и узнать, как присоединиться к команде современного промышленного предприятия. На специальной площадке Благовещенского завода ОМК можно было узнать об открытых вакансиях, среди которых слесари-ремонтники, токари, обрубщики и другие. Завод ОМК является ответственным работодателем, предоставляет сотрудникам конкурентоспособную зарплату, социальные гарантии и возможности для профессионального роста.

СПРАВКА: Сабантуй – в переводе с башкирского – «Праздник плуга». Издавна его празднуют между двумя важнейшими полевыми работами: посевом и сенокосом. В этот день люди приобщаются к трудовым и культурным традициям старшего поколения, раскрывают свои таланты

https://omk.ru/press/news/39115/, 22 ИЮНЯ