ГРУППЫ И СОЮЗЫ. Состав ГК, в которую входит Сибгазстройдеталь, пополнил Омский НХПТ (НЕФТЕХИМПРОМТОРГ)

Состав группы компаний, в которую входит Завод Сибгазстройдеталь, (ЦМЗ, ЭСД-БиКЗ, ЮгПром, Иртыш Арматура, Арматурный завод, ВетроСтройДеталь, СГСД) пополнился еще одним производственным активом – ООО «Нефтехимпромторг» (НХПТ). Генеральным директором ООО «НХПТ» назначен Быков Егор Андреевич.

Среди основных видов продукции, производимой Нефтехимпромторг, - фланцы, метизы, соединительные детали трубопроводов. Продукция НХПТ является одной из лучших по качеству в России и применяется на предприятиях атомной, газовой, нефтяной, химической, нефтехимической промышленности. Кроме этого, производственные мощности предприятия позволяют выпускать любое высокоточное нестандартное оборудование. Компания Нефтехимпромторг обладает уникальным станочным парком, собственной кузницей и лабораторией.

Справка: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимпромторг» было основано в 1999 году. Основная деятельность компании — «Производство соединительных элементов трубопроводной арматуры».

1999 год – основание Фланцевого производства и склада фланцевой продукции;

2001 год – основание Метизного производства;

2002 год – основание Кузнечного производства;

2003 год – основание Инструментального цеха (ремонтно-эксплуатационная служба);

2004 год – аттестована собственная измерительная лаборатория

https://sgsd.ru/news/sostav-gruppy-kompaniy-v-kotoruyu-vkhodit-sibgazstroydetal-popolnil-neftekhimpromtorg/, 6 июня



