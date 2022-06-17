На оборонном заводе «Курганприбор», производящем ШК и игольчатые клапаны запустили линию литья по выплавляемым моделям (telegram-канал «Курганская область официально», 15 июня)

«На АО «НПО «Курганприбор» запустили уникальную производственную линию литья по выплавляемым моделям из жаропрочных материалов и титановых сплавов. Оборудование российское, изготовлено на ООО «СИБТЕХЛИТ». В ближайших планах — запуск линии по изготовлению поликристаллических алмазных резцов для буровых установок нефтегазодобычи. Проект осуществляется в рамках импортозамещения. Ставку в своем развитии предприятие делает на собственные разработки и на современное оборудование. Сегодня в производстве задействовано более 200 токарных и фрезерных станков с ЧПУ, на которых изготавливается основная продукция завода. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора, инвестиции в новую линию составили 100 млн рублей.

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