Завод АДЛ добавил в производственную  линейку новый предохранительный клапан ПРЕГРАН серии КПП 495-ОМ3 из нержавеющей стали (15 июня)

Клапан предназначен для предотвращения повышения давления в системе выше допустимого путем сброса рабочей среды непосредственно в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов, компрессоров и другого оборудования. Наша новинка составит достойную конкуренцию латунным клапанам, в первую очередь, своей демократичной ценой, которая явно выделяет его среди аналогичного оборудования, представленного на рынке. А благодаря поддержанию необходимых складских остатков, мы готовы исполнить любые заказы на новые предохранительные лапаны в самые короткие сроки. По вопросам приобретения оборудования можете обратиться к нашим специалистам посредством форм обратной связи на сайте.

https://adl.ru/about/news/06_2022/novinka-v-lineyke-predokhranitelnykh-klapanov-pregran/