НОВЫЙ КЕЙС ОНИКСА: поставка фланцев на постройку башен в Москва-Сити (14 июня)

Компания ОНИКС поставила около 8 тонн продукции для строительства новой очереди Москвы-Сити - башен Capital Towers. Основную массу номенклатуры составили фланцы и отводы от 25 до 200 диаметра.Capital Towers возводит один из крупнейших застройщиков, уже в 2022 году оборот более 3 млрд. Новые небоскребы подарят своим обладателям уникальный статус и прописку в самом высоком здании Москвы. Для оформления заявки на поставку фланцев и деталей трубопровода – обращайтесь к нашим менеджерам! Мы гарантируем оперативный ответ на заявку, короткие сроки производства и высокое качество продукции, подтвержденное сертификатом соответствия, а также выданным нашим ОТК паспортом качества!

https://onyxspb.ru/news/keys-postavka-flantsev-v-moskva-siti/