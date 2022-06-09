3 июня Михаил Мишустин поручил Минцифры приступить к созданию индустриальных центров компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что Минцифры совместно с Минпромторгом и другими ведомствами разработает предложения по созданию индустриальных центров компетенций для импортозамещения. Ранее отмечалось, что подобные организации будут созданы для замещения иностранных технологий, в частности цифровых. «Создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики»,— отметил Михаил Мишустин, перечисляя основные решения кабинета в ходе сегодняшнего совещания с вице-премьерами. Он уточнил, что Минцифры и Минпромторг совместно с другими ведомствами определят персональный состав будущих центров и выступят с предложениями перед правительством.

Источник: www.kommersant.ru