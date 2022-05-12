НОВЫЕ BIM-МОДЕЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ DENDOR ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Каталоги в программе Renga доработаны и опубликованы на сайте, список дополнен двумя каталогами: фильтр сетчатый с магнитной вставкой фланцевый тип 021Y и затвор поворотный дисковый межфланцевый тип 015W.
Список каталогов на сайте Renga:
— фасонные изделия трубопроводов,
— задвижки клиновые фланцевые с обрезиненным клином тип 047GV,
— задвижки клиновые фланцевые под электропривод с обрезиненным клином тип 047GVA,
— задвижки шиберные межфланцевые тип K21GV,
— задвижки шиберные межфланцевая тип K51GV,
— затворы поворотные дисковые межфланцевые тип 015W,
— затворы поворотные дисковые межфланцевые тип 017W,
— клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые тип 010C,
— клапаны обратные одностворчатые межфланцевые тип 008C,
— фильтры сетчатые с магнитной вставкой фланцевые тип 021Y.
https://dendor.ru/proektirovshhikam-novye-bim-modeli-armatury-dendor/, 10 мая