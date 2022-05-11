МУЗЕИ И ТПА. Электроприводы АУМА как часть экспозиции в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ

Электроприводы АУМА широко применяются на любых объектах, где требуется автоматизация арматуры. Их можно встретить и в кинотеатрах Владивостока, и на футбольных стадионах Москвы, в тепличных хозяйствах в Луховицах, на пивоваренном заводе и заводе Мираторг, на кондитерской фабрике, в медицинских центрах и даже в вентиляционных сооружениях Московского Кремля. Еще одно интересное применение – в рамках интерактивной экспозиции в павильоне №5 на ВДНХ. Экспозиция в простой и увлекательной форме рассказывает, как создается и поддерживается комфортная среда для проживания в мегаполисе. Электропривод АУМА является частью экспозиции «Газоснабжение», показывающей процесс подачи газа потребителям города. Особенно интересна экспозиция детям, которые могут увидеть, какой путь проходит вода, прежде чем оказаться в кухонном кране, как работают лифты, системы водоотведения и канализации, сбора и утилизации отходов, эксплуатации и ремонта, коммунальных платежей, газовое и дорожное хозяйство, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/ehlektroprivody-auma-kak-chast-ehkspozicii-v-muzee-gorodskogo-khozjaistva-moskvy-na-vdnkh/, 6 МАЯ