Волгодонский завод АО «Атомэнергомаш» (АТОММАШ-филиал) обеспечен заказами на достаточно серьезную перспективу, и это не только внутренние заказы, но по большей части экспортные: Индия, Китай, Турция и страны Евросоюза».

Ростовская область, 4 мая 2022. Телеканал «ДОН 24». Здесь на заводе парогенераторы и корпусы реакторов, то есть полный комплект оборудования для атомных электростанций. В прошлом году на развитие «Атоммаша» выделили 1 млрд рублей. Весь производственный процесс не зависит от зарубежных составляющих, кроме мелких деталей. Константин Черкасов, директор по управлению проектами «АЭМ-Технологии» «Атоммаш»: «Мы нашли альтернативу на текущий момент и не покупали их у европейцев, брали в основном в Китае, у нас неплохой контакт с китайскими поставщиками в этом направлении, и вот чипы мы брали в КНР».

«Атоммаш» продолжает стабильно работать, несмотря на санкции. Мощности предприятия позволяют выпускать до 4 комплектов оборудования для атомных электростанций каждый год. Завод показывает рост заработной платы. Игорь Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области: «Средняя заработная плата на предприятии – более 60 тыс.

Предприятие обеспечено заказами, причем даже на достаточно серьезную перспективу, и это не только внутренние заказы, но по большей части экспортные: Индия, Китай, Турция и страны Евросоюза». Также специалисты занимаются изготовлением трубопроводной арматуры для трубопроводов «Транснефти» и «Газпрома». Раньше шиберные задвижки и клапаны производились голландской компанией. Константин Черкасов, директор по управлению проектами «АЭМ-Технологии» «Атоммаш»: «Где-то 7 лет назад мы приняли решение, что хотели бы расширить номенклатуру, которую выпускаем, и начали работать над замещением этой продукции. Но на тот момент мы не думали, что это будет импортозамещение, это был такой естественный процесс, и мы хотели расширить нашу номенклатуру».

Клапаны изготавливают 2 российских предприятия, а опытные образцы шиберных задвижек уже находятся в стадии сертификации. На «Атоммаше» производят крупногабаритное оборудование – самую большую арматуру для магистральных трубопроводов от 100 до 1400 мм в диаметре. Это те самые трубопроводы для «Силы Сибири», Турецкого, Южного и Северного потоков. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/business/48598365/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink. 4 мая