ПРИВОДЫ АУМА. Новые разработки в 2022 году: «цифровой» электропривод TIGRON и компактный привод PROFOX

В рамках выставки Нефтегаз технические специалисты компании AUMA ответили на вопросы посетителей об оборудовании и условиях его поставки, рассказали о неполнооборотном компактном приводе PROFOX c изменяемой скоростью, который работает в режиме низкого энергопотребления как во время работы, так и в режиме ожидания. В ходе эксплуатации продукции ее потребляемая мощность составляет от 22 до 100 Вт в зависимости от типоразмера привода. В режиме ожидания – от 2 Вт в зависимости от типа питания и наличия системы обогрева. Кроме того, компания «ПРИВОДЫ АУМА» презентовала на выставке демо-образец нового электропривода TIGRON, который объединяет в себе параметры надежности и безопасности с требованиями нарастающей цифровизации.

https://newgaztech.ru/news/default/view/id/686, 30 апреля