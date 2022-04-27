«Конар» стал участником соглашения в числе нескольких других компаний, в том числе иностранных, с «Транснефтью» по организации производства насосного оборудования в Челябинске (отрывок)

При Минпромторге в январе текущего года сформирован научно-технический совет (НТС) по развитию нефтегазового машиностроения, в рамках которого сформированы экспертные группы. По результатам их совещаний приказом Минпромторга России от 27.03.2015 №609 был утвержден перечень оборудования, технических устройств, комплектующих (в том числе элементной базы), программного обеспечения, а также услуг (работ) для топливно-энергетического комплекса, подлежащих импортозамещению в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Экспертными группами НТС был проведен анализ потребностей в импортном оборудовании по всем крупнейшим нефтегазовым компаниям с целью выявления конкретной номенклатуры технических средств, которые в настоящее время закупаются у зарубежных поставщиков и выявили так называемые «красные зоны», т.е. группы технических средств доля которых критически высока (более 70%), отсутствие доступа к которым может привести к остановке производства, и как следствие, к потенциальной угрозе национальной безопасности России. По каждой из «красных зон» после глубокой проработке модераторами экспертных групп предложены программы импортозамещения, включающие в себя дорожные карты мероприятий до 2020 года и бюджетную оценку. По результатам деятельности экспертных групп утвержден перечень оборудования и услуг подлежащих импортозамещению.

Приведу пример одного предприятия. Буквально недавно мы были во Владимирской области, в Гусь-Хрустальном. Там есть завод «Гусар», который специализируется на выпуске трубопроводной арматуры для нефтегазовой промышленности, и его продукция успешно используется на трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного газа, а также различных агрессивных сред, воды и водяного пара.

У «Гусара» есть деловой партнер – компания «Конар», которая производит опоры трубопроводов, фланцы, задвижки и прокладки, которые до этого приобретались полностью по импорту. «Конар» организовал на базе старого обанкротившегося завода в Челябинске совместное российско-итальянское предприятие, взял по более или менее комфортным ставкам кредит в ВТБ, и сегодня там работает сталелитейное производство, позволяющее получать свои крупногабаритные отливки из высококачественных углеродистых и нержавеющих марок стали, а не закупать импортные. И сегодня «Конар» стал участником соглашения в числе нескольких других компаний, в том числе иностранных, с «Транснефтью» по организации полного цикла производства насосного оборудования на территории России в Челябинске. И это лишь один из примеров.

https://www.tek-all.ru/news/id8652-kak-importozameschali-neftegazovoe-oborudovanie-v-minpromtorge-rossii/, 22 апреля