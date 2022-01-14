Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ГАЗПРОМ:

14 января, 2022 7

Тема 11-й международной научно-практической конференции -

«Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство, эксплуатация и автоматизация производственных объектов».

Даты проведения: 23-28 мая 2022 года.

 

Тема 17-й международной научно-практической конференции –

«Современные технологии строительства и капитального ремонта скважин. Перспективные методы увеличения нефтеотдачи пластов».

Даты проведения: 06-11 июня 2022 года.

 

Тема 10-й международной научно-практической конференции –

«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от пласта до магистральной трубы».

Даты проведения: 03-08 октября 2022 года.

Источник: https://newgaztech.ru/news/, 12 января


← Вернуться