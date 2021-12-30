ГРАФИК РАБОТЫ СКЛАДОВ АДЛ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: ПЕРВАЯ ОТГРУЗКА С 10 ЯНВАРЯ

В связи с наступлением новогодних хлопот, которые ждут каждого из нас, сообщаем Вам, что в 2021 году склады нашей компании будут работать до 30 декабря включительно! График работы складов АДЛ:

• Склад в Лыткарино работает 30 декабря до 12-00 и возобновит свою работу в обычном режиме 13 января 2022 года.

• Склад в Коломне работает 30 декабря до 17-00 и начнет свою работу для отгрузок клиентам 10 января 2022 года.

Последняя дата формирования заявок на предварительную комплектацию 29 декабря до 12-00.

ТД АДЛ, 27 декабря