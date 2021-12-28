НОВОЕ СМИ. ОМК, комплексный поставщик высококачественной трубной продукции, запускает сайт о премиальной трубной продукции: по ссылке: premium.omk.ru

На сайте, который доступен в том числе и в мобильной версии, представлена основная техническая информация о линейке премиальных резьбовых соединений ОМК, текущий производственный сортамент, уровни исполнения трубной продукции, а также основные новости компании, связанные с развитием премиального направления трубной продукции OCTG. В ближайшее время на сайте откроется сервис по техническим расчетам, который позволит выполнять в онлайн-режиме расчеты эксплуатационных характеристик труб и резьбовых соединений и своевременно получать технические листы данных для заданной конфигурации труб. В будущем на сайте будет представлена информация о лицензионной сети компании, отчеты о прохождении испытаний трубной продукции и резьбовых соединений, а также нормативно-техническая документация на премиальную трубную продукцию.

«Сайт о премиальной трубной продукции в первую очередь предназначен для удобства наших потребителей. Это особенно важно для премиального сегмента, в котором труба и резьбовое соединение работают в экстремальных условиях, поэтому необходимо правильно подобрать надежную конструкцию трубы под условия эксплуатации в скважине. Разработка специального сайта о премиальной трубной продукции является продолжением стратегии ОМК по развитию трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Также развиваем свои компетенции в сервисных и инжиниринговых направлениях. Осенью 2021 года ОМК запустила бренд собственных премиальных резьбовых соединений для строительства нефтегазовых скважин. Речь про пять инновационных резьбовых соединений, предназначенных для строительства нефтяных и газовых скважин сложных конструкций, а также для эксплуатации в условиях экстремальных нагрузок, в том числе на шельфовых месторождениях нефти и газа. В их числе муфтовое резьбовое соединение OMK POLAR, которое успешно прошло квалификацию по международному стандарту ISO 13679 на самый сложный уровень CAL lV.