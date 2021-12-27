На АО «ПО «Севмаш» состоялись торжественные церемонии передачи ВМФ РФ кораблей серий «Ясень-М» и «Борей-А» с арматурой АО «Аскольд»

АО «Аскольд» является контрагентом предприятия Севмаш по поставкам запорно-регулирующей арматуры и сервисному обслуживанию изделий производства АО «Аскольд». Службой АО «Аскольд» по ремонту и сервисному обслуживанию арматуры и судового оборудования на МПЛАТРК «Новосибирск» и РПКСН «Князь Олег» были выполнены шефмонтажные и регулировочно-наладочные работы, шефналадка в период проведения швартовных, заводских ходовых, государственных испытаний, ревизия изделий в объёме перечня госкомиссии и другие.
Сайт АО Аскольд, 24 декабря