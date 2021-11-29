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АДЛ. Задвижки «Гранар» до DN300 прошли сертификацию по новому техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» .

29 ноября, 2021 16

Без наличия данного сертификата использовать оборудование в проектах запрещено! Но это не станет проблемой для наших партнёров, потому что оборудование производства АДЛ обладает всей необходимой сертификацией. Спешите заказать: задвижки клиновые «Гранар», шкафы управления «Грантор», клапаны обратные «Гранлок» с пожарными сертификатами! Для заказа оборудования просто позвоните нам по телефону +7 (495) 937-89-68 или свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом: оставив заявку на сайте или направив запрос на почту info@adl.ru

Сайт ТД АДЛ, 26 ноября


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