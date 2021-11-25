НОВИНКА АДЛ: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ соленоидные клапаны TORK!

Компания АДЛ — производитель и поставщик инженерного оборудования широкого спектра применения. Для регулирования потоков всех типов жидкостей и газов в технологических и бытовых процессах применяется специальное электромеханическое устройство (соленоидный клапан) запорного механизма, с помощью которого можно дистанционно подать в систему требуемый объём жидкости, пара или газа в нужный момент времени. В нашем ассортименте соленоидные клапаны представлены продукцией компании SMS TORK. Преимущества продукции TORK:

· невысокая стоимость оборудования в сравнении с конкурентами;

· высокое качество клапанов;

· возможность специального изготовления любого клапана со степенью защиты IP68.

Весь спектр продукции компании TORK сертифицирован и прекрасно подходит для эксплуатации в России. Продукция в наличии на складе АДЛ. Специалисты готовы проконсультировать Вас по любому вопросу, касающемуся оборудования компании SMS TORK, а также помочь Вам подобрать соленоидные клапаны с подходящей функциональностью и ценой

Письмо АДЛ в МЦ ТПА, 24 ноября