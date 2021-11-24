ВЕБИНАР. 25 ноября в 11:00 (МСК, четверг) Учебный центр ПОЛИПЛАСТИК проведет бесплатный вебинар «Незамерзающие полимерные предварительно изолированные наружные трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения».

Обучающее мероприятие состоится в формате видео-конференции в программе ZOOM. Категория слушателей: проектировщики, инженеры, руководители строительных и эксплуатационных организаций, главные инженеры, начальники участков, служб ПТО, технического надзора. Вебинар проведет Илья Алексеевич Аверкеев – кандидат технических наук, начальник отдела проектных решений и экспертизы Департамента информационной политики и развития Группы ПОЛИПЛАСТИК. Илья Алексеевич автор ряда публикаций, справочных и методических пособий по вопросам проектирования, строительства и бестраншейной реконструкции трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения. Участник научно-исследовательских работ по оценке гидравлических и прочностных характеристик труб и покрытий из различных материалов. Участник разработки нормативных документов различного уровня, в том числе сводов правил: СП 399.1325800.2018, СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018. Эксперт подкомитета ПК15 «Проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения» Технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК465 «Строительство». Член экспертно-технологического совета «Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения» по проблемам транспортировки воды. В рамках вебинара будет дан обзор современных полимерных предварительно изолированных труб, предназначенных для устройства наружных систем водоснабжения и водоотведения в условиях отрицательных температур окружающей среды. Будут рассмотрены конструкции таких труб, их основные характеристики, а также области их применения и основные преимущества в сравнении с системами жестких труб. Кроме того, в ходе вебинара будут рассмотрены основные особенности проектирования и строительства полимерных предварительно изолированных трубопроводов. Также отдельное внимание будет уделено текущему состоянию нормативной технической базы на предварительно изолированные трубопроводы. Будут рассмотрены требования действующего СП 399.1325800.2018, которые можно применять при работе с полимерными предварительно изолированными трубопроводами, а также будет представлена информация о перспективных разработках нормативных документов по данной тематике, в том числе федерального уровня. Если Вас заинтересовала эта информация и Вы готовы принять участие в вебинаре, зарегистрируйтесь, перейдя по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить у сотрудников Учебного центра: · Макарова Надежда Викторовна - тел. 8 (925)139-01-59, nadezhda.makarova@polyplastic.ru · Федотова Алла Борисовна - тел. 8 (925) 688-10-33, alla.fedotova@polyplastic.ru

Сайт ПОЛИПЛАСТИК, 22 ноября