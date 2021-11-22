ЛУНДА - мультисервисный дистрибьютор на российском рынке сантехники.

В 2021 году компания расширила своё присутствие в городах: Нижний Новгород, Адлер, Новороссийск и Волгоград.

В Нижнем Новгороде готовится к работе Логистический Центр — 2 (ЛЦ2) площадью 15000 м², который разгрузит ЛЦ1 в Московской области. Запуск ЛЦ2 в Нижнем Новгороде позволит расширить ассортимент и обеспечить клиентам быструю доставку профильного оборудования. Адрес филиала: г. Н. Новгород. ул. Кащенко 4 Б.

В Адлере открылся новый филиал с офисом продаж и складом на 450 м², где хранится более 4600 артикулов наиболее востребованных товаров. Адрес филиала: г. Адлер, Энергетиков, д. 7 Б.

В Новороссийске филиал переехал в новый офис со складом. Площадь филиала составляет 471 м², из которых 420 м² приходится на склад. Теперь в филиале будет храниться более 3000 уникальных артикулов и клиенты смогут получать товар в день заказа.

Адрес филиала: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, дом № 6 В.

В Волгограде расширены складские помещения до 420 м² и увеличено количество уникальных артикулов до 3000, что позволит клиентам приобретать нужный товар по мере необходимости. Адрес филиала: г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 82, стр. Б.

Сегодня в 33 городах России работает 46 филиалов компании. В наличии на складах 18000 артикулов инженерного и профессионального сантехнического оборудования ведущих российских и западных производителей.

Общий размер складских площадей «ЛУНДА» в 2021 году достиг 40315 м². Компания развивает собственную службу доставки, чтобы клиенты получали необходимые товары в кратчайшие сроки. Если нужного товара не оказалось на складе, то уже через 1–2 дня в зависимости от удаленности филиала заказ будет доступен к выдаче или доставлен по указанному клиентом адресу.

Гарантийные обязательства распространяются на весь ассортимент и действуют в течение года с момента отгрузки. Для некоторых групп товаров производителем предоставляется расширенная гарантия. При оформлении заказа можно запросить более полную информацию о расширенной гарантии на товар.

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/lunda-rasshiryaet-granicy, 19 ноябр