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Клапаны обратные, выпускаемые АО «Атоммашэкспорт» серийно, прошли сертификацию на соответствие требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по схеме сертификации 1а.

19 ноября, 2021 1

Сертификация продукции по данной схеме предусматривает большой объем предшествующих работ:

- проведение сертификации системы менеджмента качества АО «Атоммашэкспорт» на соответствие СТО Газпром 9001-2018, по результатам которой получен сертификат соответствия;

- проведение оценки деловой репутации предприятия, по результатам которой получено свидетельство, подтверждающее высокий индекс деловой репутации АО «Атоммашэкспорт»;

- а также проведение большого объема испытаний продукции в аккредитованных лабораториях.

Наличие сертификата соответствия продукции в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ позволяет АО «Атоммашэкспорт» сохранить реестровую запись Единого реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» и соответствующих требованиям ПАО «Газпром», что позволит нашему предприятию в дальнейшем осуществлять поставки обратных клапанов на объекты добычи, хранения и транспортировки газа предприятий ПАО «Газпром».

Сайт Атоммашэкспорт. осень 2022 г.


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