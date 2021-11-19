Клапаны обратные, выпускаемые АО «Атоммашэкспорт» серийно, прошли сертификацию на соответствие требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по схеме сертификации 1а.

Сертификация продукции по данной схеме предусматривает большой объем предшествующих работ:
- проведение сертификации системы менеджмента качества АО «Атоммашэкспорт» на соответствие СТО Газпром 9001-2018, по результатам которой получен сертификат соответствия;
- проведение оценки деловой репутации предприятия, по результатам которой получено свидетельство, подтверждающее высокий индекс деловой репутации АО «Атоммашэкспорт»;
- а также проведение большого объема испытаний продукции в аккредитованных лабораториях.
Наличие сертификата соответствия продукции в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ позволяет АО «Атоммашэкспорт» сохранить реестровую запись Единого реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» и соответствующих требованиям ПАО «Газпром», что позволит нашему предприятию в дальнейшем осуществлять поставки обратных клапанов на объекты добычи, хранения и транспортировки газа предприятий ПАО «Газпром».
Сайт Атоммашэкспорт. осень 2022 г.