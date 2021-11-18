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C нового года создание модели оборудования (ТПА) для программного комплекса Autodesk Revit по расчету трубопроводов станет обязательным для всех объектов госзаказа.

18 ноября, 2021 13

Фирма «Данфосс» регулярно пополняет библиотеку моделей для программного комплекса Autodesk Revit. На данный момент готово уже более 70 % моделей стандартной линейки теплового оборудования. Последние обновления включают следующие семейства:

- трехходовые регулирующие клапаны VF3 и совместимые электроприводы, - регулирующие клапаны VM2, VRG2, VFG3, HFE3, HRB3, VZL и совместимые электроприводы, - комбинированные регулирующие клапаны AFQM2, AFQM6 и совместимые электроприводы, - гидравлические регуляторы VFG2 и VFG22 (Virtus) с подходящими для них блоками поддержания перепада давления, «до себя» и «после себя», - стальные шаровые краны JiP Premium во всех исполнениях, - стальные шаровые краны JiP Standard, - осевые сильфонные компенсаторы, - стандартные БТП, согласованные в МОЭК. Все семейства кроме узлов и блочных решений выполнены инструментами Revit в соответствии с BIM-стандартом 2.0. Атрибутивная информация представлена на русском языке. В модели вложены семейства сопутствующих элементов, и при добавлении оборудования в проект все необходимые дополнительные принадлежности, например адаптеры, импульсные трубки и фитинги, вносятся в спецификацию автоматически. Это ускоряет процесс проектирования и позволяет избежать ошибок. Рост интереса профессионального сообщества к информационному моделированию можно наблюдать по статистике BIM-портала Danfoss: в 2021 году количество скачиваний семейств оборудования увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Сайт Danfoss, 17 ноября


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