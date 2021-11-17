НТП ТРУБОПРОВОД. Предохранительный клапан. Новая версия 3.7 программы расчета «Предклапан»

Выпущена новая версия 3.7 программы «Предклапан», содержащая значительные усовершенствования, в том числе:

1. актуализированую информацию по предохранительным клапанам и БПУ , согласно последним каталогам АО «Благовещенский арматурный завод» и ООО «Арматурный завод» в БД программы (в сумме около 2000 клапанов и свыше 1600 блоков);

2. возможность расчета течений с фазовыми переходами на отводящем трубопроводе, в том числе с критическим и близким к критическому течением;

3. возможность ручного задания величины превышения максимально допустимого давления при сбросе над расчетным давлением защищаемой системы и возможность использования данной величины в качестве давления перед клапаном при сбросе при расчете и выборе предохранительного клапана;

4. возможность ручного задания величины превышения давления полного открытия клапана над величиной его давления начала открытия при ручном задании клапана (для моделирования нестандартных клапанов);

5. диагностику возможности критического течения на выходе из клапана;

6. улучшенную интеграцию с программой расчетов свойств и фазовых равновесий Simulis Thermodynamics.

Сайт НТП ТРУБОПРОВОД, 15 ноября