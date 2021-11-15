СВАРКА. МК «Сплав» завершила аттестацию персонала сварки согласно требованиям европейских стандартов EN ISO 9606-1.

В конце октября получены сертификаты TÜV, подтверждающие соответствие сварочных технологий предприятия требованиям действующих европейских норм качества. TÜV – немецкая экспертная организация с более чем 150 летней историей, один из лидеров в области экспертизы, испытаний и сертификации. Наличие сертификата TÜV подтверждает высокое качество сварных соединений и обеспечивает допуск персонала МК «Сплав» к работе с продукцией, предназначенной для поставок на АЭС Аккую в Турции.

— Наличие аттестации сварщиков по европейским нормам – требование наших турецких заказчиков, — говорит Владимир Пивоваренко, главный сварщик МК «Сплав». – Мы работали со специалистами российского подразделения и TÜV Rheinland Bulgaria EOOD, филиала компании в Болгарии. Процедура аттестации включала в себя технический аудит и комплекс испытаний сварочных работ, который подтвердил их качество и надежность.

Аттестацию прошли все сварные соединения, имеющиеся в конструкции изделий, которые будут поставляться на строящуюся АЭС «Аккую». Как отметил Владимир Пивоваренко, аттестация проводится по группам однотипности – толщине, диаметру, видам свариваемых материалов, маркам стали.

— В начале осени на предприятие приехал инспектор – в его присутствии проводилась сварка контрольных сварных соединений всех видов швов — стыковых, нахлесточных, торцевых. В определенных местах инспектор просил сварщика останавливаться. Точка возобновления сварки – один из самых сложных моментов, т.к. этом месте легче всего образуется брак – поры, зашлаковка и т.д. Если опыта мало, такую аттестацию не пройдешь.

После образцы были направлены в лабораторию и после проведения серии контрольных испытаний на разрыв, изгиб, определение скрытых дефектов и т.д. высокое качество работы было подтверждено документально. Срок действия выданных сертификатов TÜV на соответствие требованиям стандартов EN ISO 9606-1 составляет 3 года.

Сайт МК СПЛАВ, 12 ноября