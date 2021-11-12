Минстрой готов пересмотреть требования к соблюдению иностранных стандартов в сфере безопасности, что следует из поправок к закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (трубы, фланцы, фитинги).

Из документа следует, что при проектировании и строительстве могут использоваться как национальные стандарты и своды правил и стандарты организаций, утвержденные ведомством, так и иностранные. В последнем случае компаниям придется обосновать соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности — результатами исследований, сертифицированными испытаниями и расчетами, моделированием сценариев природных и техногенных катастроф. Новый механизм позволит в качестве обоснования безопасности зданий и сооружений использовать зарубежные технологии, международные строительные кодексы, нормы проектирования, в том числе еврокоды, указано в сводном отчете к проекту. «С внедрением новых зарубежных технологий будут оперативно внедряться инновационные, энергоэффективные и экологичные технологии и стандарты в строительстве»,— отмечают в Минстрое. Кроме того, полномочия по утверждению документов в области стандартизации предлагается передать от Белого дома на уровень Минстроя — это должно ускорить процесс пересмотра требований и внедрение инноваций в строительную отрасль. Отметим, что возможный переход стройки на евростандарты начал обсуждаться российскими властями еще в 2010 году — тогда речь шла о постепенной гармонизации национальной и европейской систем техрегулирования, но дискуссии утихли с ухудшением отношений с ЕС в 2014 году.

Новый виток тема получила в связи с необходимостью для правительства нарастить инвестиции в экономику. Сокращение сроков строительства на треть должна обеспечить другая инициатива Минстроя — по развитию института образцового проектирования. Речь идет о создании единого государственного реестра образцовых проектных решений — «наиболее выигрышных по

функциональным, техническим и экономическим показателям». Документация в реестре будет доступна для многократного применения при проектировании похожих объектов капстроительства — права на такие решения будут принадлежать государству, при этом госзаказчики смогут пользоваться такими решениями на безвозмездной основе.

Источник: Диана Галиева, Коммерсант, 11 ноября, в сокращении