АУМА продвигает новый компактный электропривод PROFOX на семинаре для ООО «Гермес» и ООО НПП «Гермес Арматура»

В рамках семинара инженер подробно рассказал о комплектациях блоков управления AM, AC и ACV (c изменяемой скоростью). Представил новинку – компактный неполнооборотный электропривод PROFOX, который также поддерживает функции, связанные с изменяемой скоростью. За счет них обеспечивается высокая точность позиционирования и бережная эксплуатация арматуры.

Особое внимание было уделено теме функциональной безопасности, уровням SIL, принципам их назначения и реализации при помощи оборудования АУМА. Отдельно гости отметили высокую организацию и возможности производства, а также сервисную зону компании АУМА. «Данные компании являются нашими постоянными и долговременными партнерами. В комплекте с арматурой «Гермес» электроприводы АУМА были установлены на многих объектах нефтегазовой отрасли – в том числе, таких крупных, как Газпром нефть, Роснефть и ИНК», - комментирует Дмитрий Владимирович Просин, руководитель ОП ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в Хабаровске.

https://newgaztech.ru/news, 12 октября