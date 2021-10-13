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В канун очередного дня рождения МК «Сплав» старейший работник Николай Васильевич Иванов был награжден Почётной грамотой Минпромторга РФ.

13 октября, 2021 16

Сегодня трудно представить, что на одном месте Николай Васильевич проработал почти полвека. В 1973 году он начинал с должности инженера на головном предприятии «Знамя труда». После запуска завода был переведен на службу в Новгород. По сути, он был одним из тех, кто строил предприятие и в прямом смысле зарождал традиции новгородского арматуростроения. Сегодня Николай Васильевич возглавляет проектно-конструкторское бюро №1, специалисты которого ведут разработку всей выпускаемой заводом арматуры и оборудования для атомной отрасли. Это было и остается важнейшим направлением: арматура для АЭС является для МК «Сплав» флагманской с первых дней работы завода, что в свое время определило всю дальнейшую траекторию развития предприятия, начиная от строжайшего технического контроля за качеством производства до особого по степени ответственности подхода каждого работника к дисциплине труда и общему результату.

Николай Васильевич – легенда предприятия и свидетель всех исторических поворотов в судьбе новгородского арматурного завода. На встрече с генеральным директором МК «Сплав» Натальей Орловской разговор о славном прошлом легко перетекал в сегодняшние реалии и обсуждение планов предприятия. Наталья Евгеньевна отметила крепкие позиции завода на рынке и четкие перспективы развития: уже на сегодня предприятие имеет контракты более чем на 10 млрд. руб. на ближайшие 5 лет, что означает стабильную работу и возможности для дальнейшей модернизации и повышения эффективности производственных процессов.

В финале неформальной встречи генеральный директор предприятия поблагодарила Николая Васильевича: «Спасибо, что были и остаетесь с заводом всё это время, работаете и передаете молодым специалистам бесценный опыт и знания. Наш конструкторский коллектив в надежных руках, ведите его и дальше! Мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы люди были замотивированы. С нового года будет индексация зарплат, также есть четкие планы по созданию дополнительных фондов премирования, чтобы с ростом производительности и увеличения отгрузки повышались и доходы наших сотрудников».

МК СПЛАВ, октябрь 2021


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