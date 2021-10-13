В канун очередного дня рождения МК «Сплав» старейший работник Николай Васильевич Иванов был награжден Почётной грамотой Минпромторга РФ.

Сегодня трудно представить, что на одном месте Николай Васильевич проработал почти полвека. В 1973 году он начинал с должности инженера на головном предприятии «Знамя труда». После запуска завода был переведен на службу в Новгород. По сути, он был одним из тех, кто строил предприятие и в прямом смысле зарождал традиции новгородского арматуростроения. Сегодня Николай Васильевич возглавляет проектно-конструкторское бюро №1, специалисты которого ведут разработку всей выпускаемой заводом арматуры и оборудования для атомной отрасли. Это было и остается важнейшим направлением: арматура для АЭС является для МК «Сплав» флагманской с первых дней работы завода, что в свое время определило всю дальнейшую траекторию развития предприятия, начиная от строжайшего технического контроля за качеством производства до особого по степени ответственности подхода каждого работника к дисциплине труда и общему результату.

Николай Васильевич – легенда предприятия и свидетель всех исторических поворотов в судьбе новгородского арматурного завода. На встрече с генеральным директором МК «Сплав» Натальей Орловской разговор о славном прошлом легко перетекал в сегодняшние реалии и обсуждение планов предприятия. Наталья Евгеньевна отметила крепкие позиции завода на рынке и четкие перспективы развития: уже на сегодня предприятие имеет контракты более чем на 10 млрд. руб. на ближайшие 5 лет, что означает стабильную работу и возможности для дальнейшей модернизации и повышения эффективности производственных процессов.

В финале неформальной встречи генеральный директор предприятия поблагодарила Николая Васильевича: «Спасибо, что были и остаетесь с заводом всё это время, работаете и передаете молодым специалистам бесценный опыт и знания. Наш конструкторский коллектив в надежных руках, ведите его и дальше! Мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы люди были замотивированы. С нового года будет индексация зарплат, также есть четкие планы по созданию дополнительных фондов премирования, чтобы с ростом производительности и увеличения отгрузки повышались и доходы наших сотрудников».

МК СПЛАВ, октябрь 2021