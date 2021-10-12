VALTEC. ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА ОКТЯБРЬ

UPD! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, было принято решение отменить запланированные ранее семинары в г. Брянск и Смоленск. Приносим свои извинения! В текущем месяце приглашаем вас посетить наши обучающие стримы в Инстаграм (@valtec.ru) и очные технические семинары. Трансляции в Инстаграм состоятся 12, 19 и 26 октября. Время занятий – с 14 до 15 часов. О темах мы сообщим дополнительно. Семинары пройдут в Брянске (отмена) и Смоленске (отмена).Участие в семинарах бесплатное, по обязательной предварительной регистрации. Более полную информацию о этих мероприятиях – темы занятий, время, адреса проведения, контакты организаторов – вы найдёте в разделе нашего сайта «Вебинары и семинары».

Сайт VALTEC, 4 октября