Болтовые соединения – предмет научных исследований для изменения Свода правил на металлоконструкции

Ассоциация развития стального строительства провела сессию «Развитие нормативно-технической базы в области металлоконструкций». На этой сессии заведующий лабораторией ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, АО «НИЦ Строительство» Денис Конин рассказал об экспериментальных исследованиях болтовых соединений для внесения изменений в СП 16.13330.2017 «Металлические конструкции». Нормативные требования к болтовым соединениям, изложенные в этом СП и сформулированные в пятидесятых годах прошлого века, по мнению специалистов необходимо изменить. С этой целью в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко проводятся испытания в рамках НИОКР. Всего планируется испытать 45 видов болтовых соединений в разных конфигурациях с различными видами проката. В настоящий момент проведены испытания 30 видов соединений. Среди задач, решаемых проведением исследований, уменьшение межболтовых расстояний и расстояний до края элемента.

Журнал КРЕПЕЖ..., 6 октября