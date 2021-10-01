30 сентября в рамках Дальневосточного энергетического форума компания «Сахалин Энерджи» и ПГ ПТПА подписали договор на поставку высокотехнологичной трубопроводной арматуры для проекта «Сахалин-2»

Договор положит начало долгосрочному сотрудничеству в направлении увеличения российского участия при соблюдении требований охраны труда, экологических норм и эксплуатационных параметров проекта «Сахалин-2». Впервые арматура, выпущенная на территории России, будет применяться на нефтегазодобывающих платформах компании «Лунская-А» и «Пильтун-Астохская-Б». Вся продукция будет изготовлена в полном соответствии с международными стандартами проектирования и контроля качества. В рамках контракта будут изготовлены:

- шаровые краны DB&B (double block & bleed), обеспечивающие двойную степень защиты при перекрытии трубопровода,

- уникальные полнопроходные шиберные задвижки с расширяющимся шибером из супер дуплексных сталей для перекрытия агрессивных сред под высоким давлением (до 5000 psi), с возможностью выдерживать криогенные температуры среды от -120°С,

- криогенная арматура для применения на средах с температурой от -196°С,

- монофланцы, способные выдерживать большие перегрузки по давлению,

- другие виды и типы запорной и обратной арматуры.

«Для нас особая честь принять участие в одном из самых сложных в инженерном отношении нефтегазовых проектов в мире. Поставка нашей продукции будет способствовать качественной и безопасной работе в рамках проекта «Сахалин-2». Это важный шаг в развитии предприятия, который открывает нам дорогу в новый сегмент рынка и мотивирует к дальнейшему производству конкурентоспособной продукции на российском и международном уровнях», – подчеркнул генеральный директор АО «Пензтяжпромарматура» Александр Чернышев.

Письмо в МЦ ТПА, 30 сентября