В сентябре Волгограднефтемаш празднует 80 лет со дня основания

В 1941 году был запущен Сталинградский завод тяжелого крекингового оборудования. С того момента начался отсчет истории предприятия, которое за свое существование сменило несколько названий: СЗТКО, завод им. Петрова, Волгограднефтемаш.

История завода красочна и многогранна:

1947 г. - освоено производство и выпущены первые простейшие теплообменники; 1948-1952 гг. - изготовлена, а затем смонтирована первая отечественная крекинг-установка для Куйбышевского НПЗ; 1951 г. - выпущены первые центробежные насосы НГК, НГД и НП; 1963 г. - произведены первые коксовые камеры для Ферганского и Ново-Бакинского НПЗ; 1981 г. - освоено производство шаровых кранов диаметром 1000 мм для газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»; 2013 г. - получена лицензия на право изготовления оборудования для ядерных установок; 2016 г. - впервые в России изготовлены теплообменники высокого давления с затвором типа «Breech Lock. Волгограднефтемаш обладает значительными референциями по производству оборудования по российским и международным стандартам. На протяжении десятилетий постоянными партнерами предприятия являются крупные заказчики Российского и ближнего зарубежья, такие как Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сибур, Новатэк, Белнефтехим, КазМунайГаз и другие. В настоящее время на предприятии трудится около 3000 человек, формируя единый слаженный механизм.

Сайт завода, 24 сентября