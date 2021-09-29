ТМК демонстрирует высокотехнологичные трубные решения в рамках Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2021» в Южно-Сахалинске с 28 по 30 сентября

В экспозиции ТМК на форуме представлены трубы из специальных видов стали с премиальными резьбовыми соединениями линейки TMK UP, в том числе продукты, поставляемые для разработки шельфовых месторождений на Сахалине. Компания участвует в реализации проектов по добыче углеводородов на сахалинском шельфе, в частности, «Сахалин-1» и «Сахалин-2», где высокотехнологичные разработки ТМК заместили импортные образцы. Участники и гости форума также смогут ознакомиться со всем ассортиментом и комплексными сервисными предложениями компании, которые будут представлены в цифровом и интерактивном формате.

Сайт ТМК, 29 сентяря