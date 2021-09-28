Приглашаем посетить стенд арматурного завода «ТЕРМОБРЕСТ» на 6-й международной выставке промышленного котельного и теплообменного оборудования «HEAT & POWER 2021» (г. Москва).

Посетив выставочный стенд нашего завода, Вы наглядно ознакомитесь с номенклатурой продукции марки «ТЕРМОБРЕСТ», а также сможете получить консультацию специалистов завода по интересующим вас вопросам и комплект технических материалов для дальнейшей работы. В рамках выставки будет проходить традиционная конференция, организованная издательским центром «Аква-Терм», на тему: «Малая энергетика: проектирование, строительство, реконструкция котельных, мини-ТЭЦ – новое используемое оборудование», где специалист завода «ТЕРМОБРЕСТ» выступит для Вас с докладом «НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ МАРКИ ТЕРМОБРЕСТ 2020-2021 гг».

· ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 26-28 октября 2021 г. · МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва (РФ), МВЦ «Крокус Экспо», Павильон №1, Зал 4 Как добраться>>

· НОМЕР СТЕНДА «ТЕРМОБРЕСТ»: F217

· КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 28 ОКТЯБРЯ И ПРОЙДЕТ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ В ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ЗОНЕ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА. ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКА ОТ ЗАВОДА «ТЕРМОБРЕСТ»

Сайт завода 24 сентября