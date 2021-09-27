Набирающий популярность сервис Яндекс.Дзен становится новой площадкой для продвижения ТПА и оборудования в социальных сетях

Компания VALTEC активно развивается на всех значимых площадках в Интернете. В этом году не обошли стороной и набирающий популярность сервис Яндекс.Дзен, где создали собственный канал. Ведь именно на этой площадке вы сможете прочитать новые статьи наших технических специалистов, оставить комментарии к ним, обсудить технические вопросы с инженерами VALTEC, предложить раскрыть интересную вам тему, узнавать о новостях нашей компании. К настоящему времени на канале размещены и доступны пользователям следующие и многие другие материалы:

Насосно-смесительные узлы: зачем нужны и как работают?

§ Коллекторная и тройниковая схема: какую систему водопровода выбрать?

§ F.A.Q. по полипропилену: какую трубу выбрать?

§ Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-трубы): в чем различия?

Сайт VALTEC, 24 сентября