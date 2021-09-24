Подразделение технической поддержки ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провело обучающий семинар для специалистов Стойленского ГОКа

Инженеры подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Химки провели двухдневные технические консультации для специалистов Стойленского ГОКа – электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудования. На Стойленском ГОКе эксплуатируются электроприводы АУМА как с блоками управления AUMA MATIC, так и AUMATIC. Интеллектуальные электроприводы, объединенные в большую сеть из нескольких десятков устройств, управляются по протоколу Profibus DP. Простоту, удобство и беспроблемность такого цифрового управления отметили эксплуатирующие службы предприятия. «Очень рад, что на предприятии специалисты активно используют приложение AUMA Assistant App. Коллеги привезли с собой снятые с оборудования архивы данных, мы их вместе посмотрели, обсудили. Это помогло решить практические задачи, с которыми столкнулись эксплуатирующие службы в рамках производственного процесса», - комментирует Никита Рычков, старший инженер технической поддержки ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Письмо в МЦ ТПА, 23 сентября