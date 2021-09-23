В рамках расширения сети планируется открытие второго Центрального склада компании в Нижнем Новгороде по адресу ул. Кащенко, 4. Общая площадь приобретения - 15 000 кв. м., включая складские и офисные помещения. Комплекс имеет выгодное месторасположение относительно транспортных развязок и магистралей, удобный подъезд и достаточное количество мест для стоянки большегрузного и легкового автотранспорта. ЦС2 разгрузит работу Центрального склада, расположенного в Московской области, и позволит ещё больше расширить ассортимент и обеспечить потребности клиентов в профильном оборудовании.

В целом увеличение складских площадей в регионе усилит позиции компании в качестве лидера поставок инженерного оборудования и материалов для монтажа. В настоящее время ведётся планирование и обустройство внутренних помещений и прилегающих территорий.

Директор по логистике и региональному развитию

Дмитрий Лебедев, +7 495 123-00-00 доб. 204, dmle@lunda.ru

22 сентября 2021 года