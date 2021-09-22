СОТРУДНИЧЕСТВО

В состав делегации вошли сотрудники, состоящие в группе обучения инструментам бережливого производства и вовлеченные в модернизацию основных производственных процессов. В их числе — генеральный директор предприятия Наталья Орловская, главный технолог Герман Кузьмин, заместитель главного механика Александр Медников, победитель конкурса по 5С в номинации «Лучшее офисное рабочее место» Константин Герасимов и другие. К слову, делегация «Сплава» стала первой, кто посетил атомную станцию за прошедшие 2 года с момента ввода ограничительных антиковидных мер. Целью поездки было знакомство с тем, как коллектив АЭС успешно применяет в своей работе инструменты Бережливого производства, примерами реализации на производственной площадке системы 5С, информационных центров, активно внедряемых и на «Сплаве», а также передача опыта по важнейшим для станции процессам, реализованным на самом высоком уровне – планово-предупредительным ремонтам и диагностическому обслуживанию оборудования. На объекте соблюдаются строжайшие требования безопасности. Каждый из гостей при входе в помещения станции был обеспечен индивидуальным дозиметром, который измеряет поглощенную дозу излучения. Как отметила Наталья Орловская, за время пребывания на станции гости набрали не более 10-15% от допустимой дневной нормы, что сопоставимо с излучением, получаемым во время полета на самолете.

В ходе визита сотрудники «Сплава» посетили второй блок РБМК, находящийся в режиме без генерации электроэнергии в связи с его подготовкой к выводу из эксплуатации. Побывали в «сердце» атомной станции – центральном зале, увидели своими глазами реакторную установку, посетили машинный зал – «легкие» станции, как говорят работники АЭС, и «мозг» станции – блочный щит

управления реакторной и турбинной установками. Во время визита директор Ленинградской АЭС Владимир Иванович Перегуда и генеральный директор МК «Сплав» Наталья Евгеньевна Орловская обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества, в том числе – в отношении еще двух энергоблоков типа ВВЭР, о строительстве которых принято принципиальное решение.

МК «Сплав» уже несколько десятилетий является одним из ключевых поставщиков трубопроводной арматуры и оборудования для ЛАЭС. Продукция, произведенная предприятием, установлена во всех энергоблоках и системах, обеспечивающих безопасность атомной станции.

Сайт МК СПЛАВ, 20 сентября